Авиакомпания «Азимут» планирует в несколько раз увеличить пассажиропоток

КРАСНОДАР , 30 марта. / ТАСС /. Базовый перевозчик нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов — компания «Азимут» — намерена в разы увеличить пассажиропоток в ближайшие годы, сообщило руководство авиакомпании, начавшей полеты прошлой осенью.

"Азимут" планирует в 2018 году перевезти около 700 тыс. пассажиров, а в 2019 году — почти удвоить этот показатель, сообщил в пятницу журналистам глава совета директоров авиакомпании Павел Удод. «В целом в этом году авиакомпания планирует перевезти около 700 тыс.

В следующем году планируем перевезти 1,2 млн пассажиров», — сказал он. По данным Росавиации, с первого полета в конце сентября по декабрь 2017 года «Азимут» перевезла 72 тыс. пассажиров.

Компанию, которая является крупнейшим авиаперевозчиком Южного федерального округа, создали после поручения президента РФ Владимира Путина Минтрансу открыть регулярное авиа— и морское сообщение между Сочи и крымскими курортами.

Удод заявил, что в текущем году около половины перевозок пассажиров (порядка 300 тыс.) придется на аэропорты Сочи и Краснодара.

Москву, Самару, Авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу , Сочи, Санкт-Петербург Новосибирск и другие города. С апреля запустят рейсы в Казань Грозный , Минеральные Воды, Уфу Ставрополь , а в 2019 году планирует начать полеты за рубеж.

В парке компании только суда Sukhoi Superjet 100. К 2022 году перевозчик, у которого в сентябре было четыре самолета, планирует увеличить парк до 16 судов.