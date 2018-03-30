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Авиакомпания «Азимут» планирует в несколько раз увеличить пассажиропоток
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Авиакомпания «Азимут» планирует в несколько раз увеличить пассажиропоток 

ТАСС 40 минут назад
КРАСНОДАР, 30 марта. /ТАСС/. Базовый перевозчик нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов — компания «Азимут» — намерена в разы увеличить пассажиропоток в ближайшие годы, сообщило руководство авиакомпании, начавшей полеты прошлой осенью.
"Азимут" планирует в 2018 году перевезти около 700 тыс. пассажиров, а в 2019 году — почти удвоить этот показатель, сообщил в пятницу журналистам глава совета директоров авиакомпании Павел Удод. «В целом в этом году авиакомпания планирует перевезти около 700 тыс.
В следующем году планируем перевезти 1,2 млн пассажиров», — сказал он. По данным Росавиации, с первого полета в конце сентября по декабрь 2017 года «Азимут» перевезла 72 тыс. пассажиров.
Компанию, которая является крупнейшим авиаперевозчиком Южного федерального округа, создали после поручения президента РФ Владимира Путина Минтрансу открыть регулярное авиа— и морское сообщение между Сочи и крымскими курортами.
Удод заявил, что в текущем году около половины перевозок пассажиров (порядка 300 тыс.) придется на аэропорты Сочи и Краснодара.
Авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск и другие города. С апреля запустят рейсы в Казань, Грозный, Минеральные Воды, Уфу и Ставрополь, а в 2019 году планирует начать полеты за рубеж.
В парке компании только суда Sukhoi Superjet 100. К 2022 году перевозчик, у которого в сентябре было четыре самолета, планирует увеличить парк до 16 судов.
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