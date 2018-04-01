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Авиакомпания «Азимут» открыла рейсы из Ростова и Краснодара в Уфу
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Авиакомпания «Азимут» открыла рейсы из Ростова и Краснодара в Уфу 

ТАСС 2 часа назад
УФА, 1 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания «Азимут» начала выполнять регулярные полеты из Ростова-на-Дону и Краснодара в Уфу. Торжественная встреча первого рейса прошла в воскресенье в столице Башкирии, сообщили в пресс-службе местного аэропорта.
"Самолеты по маршруту Уфа — Ростов-на-Дону будут отправляться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Рейсы в Краснодар — по вторникам, четвергам, субботам. Полетная программа продлится до 21 октября. Минимальный тариф составляет 888 рублей в одну сторону", — сказали в пресс-службе воздушной гавани. Рейсы выполняются на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 улучшенной модификации SSJ100-95LR (Long Range) вместимостью 100 и 103 пассажирских кресла, класса «эконом» и «комфорт».
В воскресенье в уфимском аэропорту приземлился самолет, выполнивший первый регулярный рейс из Ростова-на-Дону. Уже при вылете пассажиров ждал сюрприз — каждому проходящему в самолет дарили национальное башкирское лакомство чак-чак.
"Концепция авиакомпании в том, чтобы развивать связи между регионами, связать напрямую разные города с южной частью нашей страны. Авиакомпания открыла рейсы в Уфу, оценив спрос и пассажиропоток аэропорта. Мы рассчитываем, что рейсы из Башкирии как в Ростов-на-Дону, так и в Краснодар станут выполняться круглогодично, а в 2019 году хотим увеличить их частотность", — сказал журналистам директор по стратегическому развитию авиаперевозчика Дмитрий Звонарев.
Авиакомпания «Азимут» — авиаперевозчик юга России, базирующийся в новом аэропорту «Платов» в Ростовской области.
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