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Тайскую бухту из фильма «Пляж» закрыли из-за наплыва туристов
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Тайскую бухту из фильма «Пляж» закрыли из-за наплыва туристов 

Вести.Ru 58 минут назад
Власти Таиланда приняли решение закрыть бухту Майя-Бэй, где снимался знаменитый фильм Дэнни Бойла «Пляж», главную роль в котором исполнил Леонардо Ди Каприо. Постоянный наплыв туристов крайне неблагоприятно сказался на состоянии живописного места, сообщает AP.
До недавнего времени Майя-Бэй из-за своей популярности работала круглый год, пока другие тайские национальные парки закрывались в мае и открывались только в октябре.
Биологи утверждают, что из-за туристического потока морская жизнь в бухте в настоящий момент практически уничтожена. Этот пляж ежедневно посещают около 4 тысяч человек.
Местные власти утверждают, что туристы разрушили коралловые рифы.
"Бухте Майя-Бэй необходим тайм-аут. Вся красота пляжа исчезла. Она устала", — заявили представители комитета национальной стратегии Таиланда по вопросам развития окружающей среды.
С июня бухту закроют от посетителей на четыре месяца.
Фильм «Пляж» (2000) рассказывает о молодом американце Ричарде (Ди Каприо), который вступает в тайную коммуну, живущую на острове.
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