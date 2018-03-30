Тайскую бухту из фильма «Пляж» закрыли из-за наплыва туристов

До недавнего времени Майя-Бэй из-за своей популярности работала круглый год, пока другие тайские национальные парки закрывались в мае и открывались только в октябре.

Биологи утверждают, что из-за туристического потока морская жизнь в бухте в настоящий момент практически уничтожена. Этот пляж ежедневно посещают около 4 тысяч человек.

Местные власти утверждают, что туристы разрушили коралловые рифы.

"Бухте Майя-Бэй необходим тайм-аут. Вся красота пляжа исчезла. Она устала", — заявили представители комитета национальной стратегии Таиланда по вопросам развития окружающей среды.

С июня бухту закроют от посетителей на четыре месяца.

Фильм «Пляж» (2000) рассказывает о молодом американце Ричарде (Ди Каприо), который вступает в тайную коммуну, живущую на острове.