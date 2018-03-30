Франция будет бороться со швейцарским «мусорным туризмом»

Власти граничащих со Швейцарией регионов Франции озаботились ростом объема мусора, который им стали оставлять недобросовестные туристы, передает Newsru.com

Только за прошлый год таможенники региона Франш-Конте собрали порядка 10 тонн мусора, оставленных швейцарскими «мусорными туристами». Причина проста — утилизация бытовых отходов в альпийской республике очень дорого стоит.

За прошлый год полиции удалось задержать за этим 140 нарушителей, которым выписали штрафы по 150 евро и заставили забрать мусор назад.