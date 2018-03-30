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Франция будет бороться со швейцарским «мусорным туризмом»
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Франция будет бороться со швейцарским «мусорным туризмом» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Мир24
Власти граничащих со Швейцарией регионов Франции озаботились ростом объема мусора, который им стали оставлять недобросовестные туристы, передает Newsru.com.
Только за прошлый год таможенники региона Франш-Конте собрали порядка 10 тонн мусора, оставленных швейцарскими «мусорными туристами». Причина проста — утилизация бытовых отходов в альпийской республике очень дорого стоит.
За прошлый год полиции удалось задержать за этим 140 нарушителей, которым выписали штрафы по 150 евро и заставили забрать мусор назад.
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