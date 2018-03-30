Ещё
Ингушетия и Ростовская область разработают турмаршруты для гостей ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ингушетия и Ростовская область разработают турмаршруты для гостей ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии и Ростовской области совместно разработают туристические маршруты к чемпионату мира по футболу 2018 года. Соглашение об этом подписали в рамках XXI международного фестиваля туризма «Мир без границ», который проходит в Ростове-на-Дону, сообщили в пятницу в пресс-службе комитета Ингушетии по туризму.
"Соглашение станет толчком для сотрудничества в области привлечения в Ингушетию туристов, которые приедут в Ростов-на-Дону на матчи чемпионата. В республике для них уже разрабатываются специальные краткосрочные туры", — передает пресс-служба слова руководителя комитета по туризму Беслана Хамхоева.
Ранее сообщалось, что власти Ингушетии разрабатывают туры на один-два дня специально для гостей чемпионата мира, чтобы болельщики между матчами могли посетить республику.
Как уточнили ТАСС в комитете, в Ингушетии развиваются все популярные виды туризма, которые могли бы заинтересовать болельщиков — оздоровительный, горнолыжный, экологический, экстремальный. Горная часть региона славится уникальными памятниками истории и архитектуры — средневековыми башенными комплексами, в том числе здесь находится замок-крепость Вовнушки XVI века. В Джейрахском районе развивается спортивный туризм, там действует курорт «Армхи», который в 2017 году вошел в десятку самых популярных горных курортов России для активного летнего отдыха.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).
ТАСС: последние новости
Лоукостер "Победа" откроет с мая авиарейс из Ростова-на-Дону в Грузию Авиакомпания "Азимут" планирует в несколько раз увеличить пассажиропоток Авиакомпании перевезут более 700 тыс. пассажиров по льготной программе полетов в города РФ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ133
Россия вышлет украинских дипломатов139
Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт77
Умерла Наталья Попович2
Вторая холодная война официально объявлена754
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение