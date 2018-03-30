Ингушетия и Ростовская область разработают турмаршруты для гостей ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. / ТАСС /. Власти Ингушетии Ростовской области совместно разработают туристические маршруты к чемпионату мира по футболу 2018 года. Соглашение об этом подписали в рамках XXI международного фестиваля туризма «Мир без границ», который проходит в Ростове-на-Дону, сообщили в пятницу в пресс-службе комитета Ингушетии по туризму.

"Соглашение станет толчком для сотрудничества в области привлечения в Ингушетию туристов, которые приедут в Ростов-на-Дону на матчи чемпионата. В республике для них уже разрабатываются специальные краткосрочные туры", — передает пресс-служба слова руководителя комитета по туризму Беслана Хамхоева.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии разрабатывают туры на один-два дня специально для гостей чемпионата мира, чтобы болельщики между матчами могли посетить республику.