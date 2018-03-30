За Полярным кругом строят первый в мире «зеленый» отель

На севере Норвегии , за Полярным кругом, строят первую в мире экологически чистую гостиницу, сообщает Совет по туризму Норвегии.

Отель в форме кольца возводят у подножия ледника Свартисен. Он будет парить над водами Холандс-фьорда на многочисленных сваях, поясняет «Интерфакс»

Дизайн здания навеян традиционными постройками Северной Норвегии — «сушилами», где рыбаки уже на протяжении нескольких десятилетий сушат треску, а также рыбацкими домиками «рорбю», стоящими на сваях на воде.

На крыше гостиницы под названием Svart Glacier разместят солнечные батареи, которые будут отвечать за бесперебойное снабжение электричеством.

Открытие отеля намечено на 2021 год. Также в планах построить экологичное судно, которое свяжет гостиницу с ближайшим крупным норвежским городом Буде.

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