Сухой Суперджет 100 с именем «Кубань» Авиакомпании Азимут прибыл на базирование в Аэропорт Краснодара 

По прилету в краснодарский аэропорт самолет, по уже сложившейся традиции встречи первого рейса, приветствовали водяной аркой. Затем в здании администрации аэропорта прошла пресс-конференция, в которой приняли участие управляющий директор АО «Международный аэропорт „Краснодар“ Андрей Крутцов, заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Юрий Желток, председатель Совета директоров АО „Авиакомпания АЗИМУТ“ Павел Удод. Все выступившие отметили важность события как для развития региональных авиасообщений из Краснодара, так и для развития туризма в целом, а также выразили уверенность в долгосрочном и успешном сотрудничестве между аэропортом и авиакомпанией.
Первый в Краснодаре и шестой в парке воздушных судов авиакомпании самолет прилетел из Жуковского, где в центре поставок компании „Гражданские самолеты Сухого“ был передан заказчику — Государственной транспортной лизинговой компании, в рамках реализации контракта с которой был получен перевозчиком.