«Победа» с 25 мая начнет полеты из Москвы в Батуми с посадкой в Ростове-на-Дону

«Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в пятницу открыла продажу билетов на новый международный рейс в Батуми (Грузия). Полеты будут выполняться с 25 мая два раза в неделю из Ростова-на-Дону, со специальной удобной стыковкой с рейсом из Москвы. До конца летнего расписания одномоментно предложено не менее 100 билетов по минимальному тарифу 499 руб. с учетом всех аэропортовых сборов», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, схему обслуживания транзитных пассажиров в Ростове-на-Дону «Победа» успешно отработала на рейсах в Тбилиси . Самолеты российского лоукостера выполняют рейс Москва-Тбилиси с посадкой в Ростове-на-Дону с ноября 2016 г.

«Не менее 50% пассажиров, привезенных «Победой» в Тбилиси, летели из Москвы. Большинство клиентов отметили удобную организацию обслуживания транзита на стыковочных рейсах «Победы» в аэропорту Ростова-на-Дону», — сказал собеседник.

Он добавил, что для транзитных пассажиров к борту подается отдельный трансфер и организован быстрый проход предполетного контроля на международный рейс. Спустя 50 минут, после предусмотренных процедур, трансферные пассажиры «Победы» возвращаются на тот же борт, которым прибыли в Ростов-на-Дону, и вылетают в Тбилиси или с 25 мая — в Батуми. Багаж оформляется до конечного пункта назначения.

«Рейс в Тбилиси изначально выполнялся три раза в неделю, но для удовлетворения высокого спроса частота полетов была увеличена до ежедневной. В 2017 г. «Победа» перевезла свыше 51 тыс. пассажиров на рейсах Москва-Тбилиси-Москва с посадкой в Ростове-на-Дону», — заключил собеседник агентства.