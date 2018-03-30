S7 Airlines открыла продажу субсидируемых билетов на рейсы в города России

«S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам в города России из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока. Льготные авиабилеты на рейсы S7 Airlines предлагаются в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, в Калининград Симферополь , а также на отдельных региональных направлениях», — говорится в сообщении.

Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Уточняется, что специальные тарифы доступны на рейсах S7 Airlines из Москвы в Калининград, Якутск Норильск , Мирный, Читу ; из Новосибирска в Симферополь, Читу, Нерюнгри Магадан , Мирный, Якутск, Владивосток, Хабаровск Петропавловск-Камчатский ; из Владивостока в Петропавловск-Камчатский и Хабаровск; из Санкт-Петербурга в Калининград.

«Пассажиры могут приобрести авиабилеты по льготным тарифам на рейсы, которые будут выполняться с 31 марта по 30 ноября 2018 г. (на рейсы Новосибирск-Нерюнгри с 1 июня по 30 ноября 2018 г.). Продажа доступна на сайте авиакомпании во всех офисах продаж. Количество мест по субсидированным тарифам на каждом рейсе ограничено», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что специальные тарифы доступны для граждан РФ в возрасте до 22 лет включительно, а также для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет). Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам I группы без ограничения по возрасту и одному сопровождающему их лицу, детям-инвалидам всех групп и сопровождающим их лицам, а также инвалидам с детства II или III группы любого возраста.