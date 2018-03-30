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Билет в горы
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Билет в горы 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Майские выходные на Кавказе — это отдых для каждого. Уже в конце апреля в горах цветут крокусы, а на вершинах еще много снега. Здесь понравится и лыжникам, и любителям городского отдыха, а также тем, кто просто хочет увидеть море и попробовать блюда национальных кухонь — какой же Первомай без шашлыка?
Добраться до курортов и городов Северного Кавказа просто, а главное быстро. Пара часов лета из Москвы, и вы в одном из семи аэропортов региона. Откуда на такси или общественном транспорте можно доехать до городов или сразу отправиться в горы.
Отдых на Кавказе считается бюджетным. Однако билеты на самолет, как и по другим направлениям, лучше покупать заранее — чем ближе майске каникулы, тем выше поднимаются цены. Во сколько обойдется такая поездка — в инфографике «Это Кавказ».
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