Билет в горы

Майские выходные на Кавказе — это отдых для каждого. Уже в конце апреля в горах цветут крокусы, а на вершинах еще много снега. Здесь понравится и лыжникам, и любителям городского отдыха, а также тем, кто просто хочет увидеть море и попробовать блюда национальных кухонь — какой же Первомай без шашлыка?

Добраться до курортов и городов Северного Кавказа просто, а главное быстро. Пара часов лета из Москвы , и вы в одном из семи аэропортов региона. Откуда на такси или общественном транспорте можно доехать до городов или сразу отправиться в горы.

Отдых на Кавказе считается бюджетным. Однако билеты на самолет, как и по другим направлениям, лучше покупать заранее — чем ближе майске каникулы, тем выше поднимаются цены. Во сколько обойдется такая поездка — в инфографике «Это Кавказ».