Ещё
«Уральские авиалинии» дебютировали в Шереметьево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Уральские авиалинии» дебютировали в Шереметьево 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
С рейсом в Симферополь.
25 марта в Международном аэропорту Шереметьево состоялось торжественное открытие рейсов "Уральских авиалиний". Представители авиакомпании и воздушной гавани разрезали символичную красную ленту, приглашая 162 первых пассажира на регистрацию рейса U6-439 Москва — Симферополь. Всех их ждали праздничный торт от аэропорта и фирменные подарки от «Уральских авиалиний», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.
"Мы очень рады, что расширяем свое присутствие в Москве и открываем рейсы из аэропорта Шереметьево — одного из крупнейших и комфортабельных аэропортов столицы. Новые направления позволят нашим пассажирам выбирать аэропорт прилета и пользоваться удобными стыковками нашей маршрутной сети. Сейчас мы будем выполнять рейсы по направлениям: Екатеринбург, Симферополь и Сочи, но в дальнейшем планируем расширить полетную программу", — прокомментировал генеральный представитель авиакомпании в Москве событие Сергей Рыбанов.
В честь открытия рейсов аэропорт Шереметьево организовал споттинг для встречи рейса U6-1 из Екатеринбурга, приземлившегося в 7.50 местного времени. Снимки будут участвовать в конкурсе на лучшее фото авиакомпании в аэропорту. Авторы получат сертификаты на бесплатный перелет по любому направлению «Уральских авиалиний» из Шереметьево.
"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год в путешествие с ней отправились 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. В авиапарке компании 43 европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).
Уралинформбюро: последние новости
"Большой Урал" раскроет турпотенциал Азербайджана Нижний Тагил остался без международной сети гостиниц из-за УВЗ "Уральские авиалинии" и Amadeus отметили 5 лет совместной работы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена619
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»182
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию620
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги166
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение