«Уральские авиалинии» дебютировали в Шереметьево

С рейсом в Симферополь

"Мы очень рады, что расширяем свое присутствие в Москве и открываем рейсы из аэропорта Шереметьево — одного из крупнейших и комфортабельных аэропортов столицы. Новые направления позволят нашим пассажирам выбирать аэропорт прилета и пользоваться удобными стыковками нашей маршрутной сети. Сейчас мы будем выполнять рейсы по направлениям: Екатеринбург , Симферополь и Сочи , но в дальнейшем планируем расширить полетную программу", — прокомментировал генеральный представитель авиакомпании в Москве событие Сергей Рыбанов

В честь открытия рейсов аэропорт Шереметьево организовал споттинг для встречи рейса U6-1 из Екатеринбурга, приземлившегося в 7.50 местного времени. Снимки будут участвовать в конкурсе на лучшее фото авиакомпании в аэропорту. Авторы получат сертификаты на бесплатный перелет по любому направлению «Уральских авиалиний» из Шереметьево.

"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год в путешествие с ней отправились 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. В авиапарке компании 43 европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).