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Во Вьетнаме открывается первый высокогорный железнодорожный маршрут
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Во Вьетнаме открывается первый высокогорный железнодорожный маршрут 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Железнодорожная ветка, соединяющая город Сапу и станцию канатной дороги Фансипан, будет сдана в эксплуатацию 31 марта
«Альпинистский железнодорожный маршрут», прокладку которого проинвестировала компания Sun Group, берет своё начало в северной горной провинции Лаокай, и направляется в туристическую зону Sun World’s Fansipan Legend.
Протяженность маршрута составляет два километра, он проходит через два туннеля и по четырем виадукам, что позволяет поездам развивать максимальную скорость до 10 м/с. Поезда смогут перевозить 2 000 пассажиров в час.
Кроме того, теперь существенно сократится время в пути, и вместо двадцати минут на автомобиле по пересеченной горной дороге туристы смогут добраться до места назначения всего за четыре минуты.
Открытие нового маршрута расширит линейку туристических услуг, предлагаемых провинцией Лаокай, и предоставит путешественникам возможность насладиться уникальными видами во время поездки в Сапу.
Город Сапа, расположенный в 350 км к северо-западу от Ханоя, находится на высоте 1 600 метров над уровнем моря. Над городом возвышается горный хребет Hoang Lien Son, в состав которого входит Фансипан, самая высокая гора Индокитая, 3 142 метра.
Сапа славится своей живописной природой. В его окрестностях расположены гора Ham Rong, «Серебряный водопад» Thac Bac, ротанговый мост Cau May, бамбуковый лес и пещера Ta Phin. На возвышенности, на которой расположен город, проживают шесть основных групп этнических меньшинств, в том числе Kinh, Hmong, Dao, Tay, Day и Xa Phoс. Посетив город Сапу, вы сможете познакомиться с уникальными культурными традициями этих народностей, которые особенно ярко и самобытно представлены на местном рынке Bac Ha и на рынке любви, а также принять непосредственное участие в различных праздниках.
В декабре 2017 года курортный город Сапа был признан национальным туристическим центром Вьетнама.
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