Нижегородские таможенники забрали у туриста заспиртованную кобру

В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде сотрудники таможенного контроля изъяли у туриста заспиртованную кобру. Путешественник возвращался в город с экзотическим сувениром из вьетнамского города Нячанга. Об этом сообщается на официальном сайте Приволжского таможенного управления.

Сувенир представлял собой черную коробку с надписью: «Настойка на водке, традиционное средство вьетнамской медицины». Согласно этикетке, в состав вошли: водка, змея, лекарственные травы, в том числе женьшень.

В результате экспертизы выяснилось, что «Настойка на змее и травах» содержала в себе индийскую, или очковую, змею — это род ядовитых змей, который попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что французские открытки не прошли таможню в Нижнем Новгороде.