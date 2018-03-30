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Нижегородские таможенники забрали у туриста заспиртованную кобру
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Нижегородские таможенники забрали у туриста заспиртованную кобру 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде сотрудники таможенного контроля изъяли у туриста заспиртованную кобру. Путешественник возвращался в город с экзотическим сувениром из вьетнамского города Нячанга. Об этом сообщается на официальном сайте Приволжского таможенного управления.
Сувенир представлял собой черную коробку с надписью: «Настойка на водке, традиционное средство вьетнамской медицины». Согласно этикетке, в состав вошли: водка, змея, лекарственные травы, в том числе женьшень.
В результате экспертизы выяснилось, что «Настойка на змее и травах» содержала в себе индийскую, или очковую, змею — это род ядовитых змей, который попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что французские открытки не прошли таможню в Нижнем Новгороде.
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