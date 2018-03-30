Ростовская область планирует увеличить турпоток в два раза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. / ТАСС /. Власти Ростовской области планируют увеличить туристический поток в два раза до 2030 года и довести его до 2 млн человек, сообщил в ходе межведомственного координационного совета по туризму региона министр экономического развития области Максим Папушенко.

"Планируется за ближайшие шесть лет увеличить турпоток до 1,5 млн, до 2030 года — до 2 млн", — сказал он, добавив, что для этого нужно сформировать конкурентоспособный туристический продукт.

Он считает, что туристов в Ростовскую область могут привлекать храмы всемирной столицы донского казачества Новочеркасска , прогулки по городу писателя Антона Чехова Таганрогу , уникальная казаческая и армянская культуры, которые сохранились на территории региона.

Также для увеличения туристического потока в области разработали собственный бренд в виде белого коня на красном фоне. Папушенко считает, что это поможет повысить визуальную узнаваемость региона. В концепции бренда расписаны уникальные преимущества Ростовской области — в числе которых гостеприимство, хлебосольность.