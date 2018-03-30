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Ростовская область планирует увеличить турпоток в два раза
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Ростовская область планирует увеличить турпоток в два раза 

ТАСС 2 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют увеличить туристический поток в два раза до 2030 года и довести его до 2 млн человек, сообщил в ходе межведомственного координационного совета по туризму региона министр экономического развития области Максим Папушенко.
"Планируется за ближайшие шесть лет увеличить турпоток до 1,5 млн, до 2030 года — до 2 млн", — сказал он, добавив, что для этого нужно сформировать конкурентоспособный туристический продукт.
Он считает, что туристов в Ростовскую область могут привлекать храмы всемирной столицы донского казачества Новочеркасска, прогулки по городу писателя Антона Чехова Таганрогу, уникальная казаческая и армянская культуры, которые сохранились на территории региона.
Также для увеличения туристического потока в области разработали собственный бренд в виде белого коня на красном фоне. Папушенко считает, что это поможет повысить визуальную узнаваемость региона. В концепции бренда расписаны уникальные преимущества Ростовской области — в числе которых гостеприимство, хлебосольность.
Как ранее сообщал ТАСС Папушенко, ежегодно Ростовскую область посещают порядка 1 млн туристов, каждый год рост составляет около 5-7%. По его словам, росту турпотока также будет способствовать инфраструктура, созданная к чемпионату мира по футболу 2018 года, который впервые пройдет в России, это в том числе новый международный аэропорт Платов, новые дороги, развязки, гостиничная инфраструктура.
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