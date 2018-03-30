РСТ: закрытие консульства США в Петербурге значительно не повлияет на получение виз 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Закрытие Генерального консульства США в Санкт-Петербурге незначительно повлияет на получение первичных и вторичных виз для граждан РФ, так как ситуация с получением виз давно осложнена из-за больших очередей, и туристы предпочитали получать разрешительный документ в соседних странах. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристической индустрии (РСТ) Павел Румянцев.
"Закрытие ухудшит ситуацию незначительно. По сути дела, она [ситуация] не ухудшает его катастрофически, потому что и так этой возможности — получить первичную туристическую визу, практически не было. Можно же получать визу в американском консульстве другой страны, соответственно, наши петербуржцы предпочитают Ригу, в первую очередь, и Таллин, во вторую очередь. Люди, обращающиеся за первичной визой, уже в принципе не могли записаться [на собеседование], потому что очередь была огромной. Без собеседования принимались заявки в петербургском консульстве, теперь все будет концентрироваться на Москве, скорее всего, очереди растянутся и будут очень медленно идти, вплоть до того, пока отношения между нашими странами не потеплеют", — сказал он.
Представитель туроператора «ИТС-Тур», который в том числе предлагает туры в США, также отметил, что путешественники предпочитают получать визы в соседних странах, например, в Армении и Грузии из-за больших очередей на собеседования в России. Другой туроператор «Апельсин-Тур» отметил, что у россиян не пользуется большой популярностью туры в Соединенные Штаты. «Пока не так много туристов собирались купить тур в Штаты, достаточно маленький процент. На данный момент популярны другие страны и города», — сказал собеседник.
Закрытие генконсульства
Генконсульство США в Санкт-Петербурге работает с 1972 года, оно занимается, в том числе выдачей виз и дипломатическим сопровождением граждан США. Консульский округ включает десять субъектов РФ, охватывая помимо Санкт— Петербурга Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области, Республику Карелия, а также Ненецкий автономный округ. По данным Госдепартамента США, петербургское генконсульство в феврале текущего года выдало около 2 тыс. виз, около 70% из них составили визы для временных поездок в деловых или туристических целях.
Демонстрируя солидарность с позицией Лондона по поводу инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, Вашингтон объявил 26 марта о решении выслать из страны в течение недели 60 российских дипломатов и закрыть со 2 апреля генконсульство РФ в Сиэтле. Помимо США, сотрудников российских дипмиссий (всего 63 человека) решили выслать 24 европейские страны, а также Канада и Австралия. НАТО также сократила на треть состав российской миссии при организации. Ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских дипработников и предписала закрыть консульство Великобритании в Петербурге.
Россия позже объявила персона нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.