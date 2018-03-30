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Определены авиакомпании для субсидированных полетов внутри России
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Определены авиакомпании для субсидированных полетов внутри России 

Российская Газета 3 часа назад
В Росавиации уточнили, что полеты будут продолжаться до 1 декабря 2018 года. По трем программам субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда по специальному тарифу планируется перевезти почти 729 тысяч пассажиров. На это из федерального бюджета выделено 3,8 миллиарда рублей.
По программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток (в том числе в границах Дальневосточного федерального округа перелет детей во «Всероссийский детский центр „Океан“), полеты осуществляются по 57 направлениям. По этой программе льготными билетами смогут воспользоваться более 446,7 тысячи человек. В этой программе задействованы 7 авиакомпаний: »Аэрофлот-российские авиалинии", "Алроса", «Норд Стар», «Сибирь», "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" и «Якутия».
Перечень маршрутов с Дальнего Востока и в обратно.
По льготным билетам в Симферополь из 26 городов России (Москва и Санкт-Петербург не включены в этот список), перевезут более 114,3 тысячи пассажиров. В программе задействованы 7 авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Азимут», «Алроса» «Ижавиа», "Ред Вингс", «Сибирь» и «Уральские авиалинии».
Перечень маршрутов из Симферополя и в обратно.
Билетами за полцены на рейсы из Калининграда и обратно по 6 направлениям, смогут воспользоваться более 167,9 тысячи пассажиров. На выполнения полетов по этой программе заявилось шесть авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Нордавиа», «Ред Вингс», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр».
Перечень маршрутов из Калининграда и в обратно.
Билеты по специальному тарифу по всем трем программам смогут приобрести пенсионеры и студенты, инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
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