Определены авиакомпании для субсидированных полетов внутри России

Росавиации уточнили, что полеты будут продолжаться до 1 декабря 2018 года. По трем программам субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда по специальному тарифу планируется перевезти почти 729 тысяч пассажиров. На это из федерального бюджета выделено 3,8 миллиарда рублей.

По программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток (в том числе в границах Дальневосточного федерального округа перелет детей во «Всероссийский детский центр „Океан“), полеты осуществляются по 57 направлениям. По этой программе льготными билетами смогут воспользоваться более 446,7 тысячи человек. В этой программе задействованы 7 авиакомпаний: »Аэрофлот-российские авиалинии" "Алроса" , «Норд Стар», «Сибирь», "Уральские авиалинии" "ЮТэйр" и «Якутия».

Перечень маршрутов с Дальнего Востока и в обратно.

Перечень маршрутов из Симферополя и в обратно.

Билетами за полцены на рейсы из Калининграда и обратно по 6 направлениям, смогут воспользоваться более 167,9 тысячи пассажиров. На выполнения полетов по этой программе заявилось шесть авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Нордавиа», «Ред Вингс», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр».

Перечень маршрутов из Калининграда и в обратно.

Билеты по специальному тарифу по всем трем программам смогут приобрести пенсионеры и студенты, инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.