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На три программы субсидирования авиаперевозок из бюджета выделили 3,8 млрд рублей
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На три программы субсидирования авиаперевозок из бюджета выделили 3,8 млрд рублей 

Rambler News Service 33 минуты назад
По трем программам субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда по специальному тарифу до 1 декабря 2018 года планируется перевезти почти 729 тыс. пассажиров, финансирование из федерального бюджета составляет 3,8 млрд рублей, сообщили в «Росавиации».
В частности, по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая направления в пределах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей в ФГБОУ «Всероссийский детский центр „Океан“, полеты осуществляются по 57 направлениям, льготными билетами смогут воспользоваться более 446,7 тыс. пассажиров. В программе задействованы 7 авиакомпаний: »Аэрофлот-российские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», UTair и «Якутия».
По программе субсидирования перевозок в Симферополь из различных городов Российской Федерации, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, полеты осуществляются по 26 направлениям, льготные билеты доступны для более 114,3 тыс. пассажиров. В программе также задействованы 7 авиакомпаний.
По программе субсидирования авиаперевозок из Калининграда полеты осуществляются по 6 направлениям, льготные билеты доступны для более 167,9 тыс. пассажиров. В программе задействованы 6 авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Нордавиа», «Ред Вингс», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр».
Билеты по специальному тарифу могут приобрести граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее их лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
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