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Власти Карелии хотят развивать медицинский туризм в республике
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Власти Карелии хотят развивать медицинский туризм в республике 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Министр здравоохранения РК Марина Швец приняла участие в организованном Советом Федерации круглом столе по вопросам развития въездного медицинского туризма.
В ходе заседания, прошедшего под председательством члена Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженного врача России Владимира Круглого, обсуждались вопросы развития въездного медицинского туризма на территории страны, сообщает пресс-служба Минздрава Карелии.
Участники круглого стола обсудили вопросы визовой поддержки, развития страхования в сфере медицинского туризма и инструментов повышения инвестиционной привлекательности санаторно-курортной отрасли России.
Министр здравоохранения Карелии Марина Швец назвала въездной медицинский туризм заслуживающим внимания направлением работы. Оснащение ведущих учреждений здравоохранения Карелии современным оборудованием, применение передовых методик лечения, высочайшая квалификация специалистов позволяют рассматривать возможности для оказания медицинской помощи жителям регионов России и гражданам иностранных государств, считает министр.
Неповторимая северная природа, тысячи культурно-исторических и природных памятников, уникальные природные источники, диагностическая база карельских санаториев — это отличные условия для того, чтобы с пользой для здоровья провести отпуск или выходные дни не только местному населению, но и гостям республики,
— сделали вывод в Минздраве РК.
По материалам: ptzgovorit.ru
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