Заспиртованную кобру задержали нижегородские таможенники

фото предоставлено пресс-службой Нижегородской ТаможниЗаспиртованную кобру задержали нижегородские таможенникиНеобычный багаж обнаружили нижегородские таможенники у туриста при досмотре в аэропорте «Стригино».

Как сообщает пресс-служба Нижегородской таможни, у туриста, прибывшего рейсом из Нячанга, в чемодане лежала черная коробка с вьетнамским зельем, в составе которого водка, лекарственные травы и… змея.

Таможенники отправили товар на экспертизу. Эксперты установили, что в состав настойки входит индийская кобра или очковая змея, которая является крайне ядовитой. К тому же кобра попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Сотрудниками таможни возбуждено дело об административном правонарушении. Настойка со змеей у туриста изъята.