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Заспиртованную кобру задержали нижегородские таможенники
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Заспиртованную кобру задержали нижегородские таможенники 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото предоставлено пресс-службой Нижегородской ТаможниЗаспиртованную кобру задержали нижегородские таможенникиНеобычный багаж обнаружили нижегородские таможенники у туриста при досмотре в аэропорте «Стригино».
Как сообщает пресс-служба Нижегородской таможни, у туриста, прибывшего рейсом из Нячанга, в чемодане лежала черная коробка с вьетнамским зельем, в составе которого водка, лекарственные травы и… змея.
Таможенники отправили товар на экспертизу. Эксперты установили, что в состав настойки входит индийская кобра или очковая змея, которая является крайне ядовитой. К тому же кобра попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Сотрудниками таможни возбуждено дело об административном правонарушении. Настойка со змеей у туриста изъята.
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