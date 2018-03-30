Представители прибайкальского турбизнеса предложили не пускать китайцев на Байкал летом

Представители регионального турбизнеса на круглом столе в рамках международной выставки «Байкалтур» предложили «решить вопрос регулирования и квотирования» турпотока на Байкале. Они отметили, что уже сейчас есть серьезная проблема с бронированием гостиниц, заказом автобусов для групп российских туристов, так как часто оказывается, что все давно расписано под гостей из Китая

Участники рынка обеспокоены тем, что в будущем Байкал может оказаться недоступен для россиян: его полностью займут китайские группы, пишет

Сейчас завершается работа над анализом антропогенной нагрузки на побережье Байкала. После того, как она будет окончательно рассчитана, количество туристов на каждом из участков должно будет жестко нормироваться, а какие-то территории будут закрыты от них полностью, считаю многие из них.

Некоторые даже предложили ограничить зарубежный турпоток или пускать его на Байкал сезонно, закрыв озеро от зарубежных гостей на три летних месяца.

С такой позицией согласны не все. Противники предложения в первую очередь указывают на его незаконность. А глава агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина подчеркнула, что столь категоричные высказывания идут вразрез с государственной политикой РФ , «направленной на выстраивание дружественных отношений с КНР».

Поездки на Байкал — одно из самых популярных направлений для китайских туристов в России наряду с посещением Петербурга Москвы . Жителей Прибайкалья сильно беспокоит ущерб от растущего потока китайцев для уникальной природы региона.

Экологи регулярно фиксируют незаконный сброс отходов в самое глубокое озеро мира. Отходы туда постоянно попадают из реки Селенги, это «подарки» от городов Монголии и российских предприятий и водостоков, а также от все большего числа мини-гостиниц и турбаз по берегам всего Байкала.

При этом местные бизнесмены рассказывают, что в гостиницах нет свободных мест даже зимой, туроператоры жалуются, что китайские коллеги выдавливают их из бизнеса, а россияне недовольны тем, как китайцы себя ведут — «не уважают никого вокруг себя».

Отметим также, китайские туристы, хлынувшие в Россию после падения курса рубля в последние два года, вопреки ожиданиям не сильно помогли экономике страны. Прибыли

растворились

в омуте нелегального китайского турбизнеса в России.

Китайцы организуют сделки по оплате наличными в отелях и организаторам экскурсий, которые отказывают в жилье и билетах посетителям из других стран. Кроме того, открылось множество принадлежащих китайцам магазинов и точек общепита, рассчитанных на туристов из КНР и лишающих прибыли россиян. Деньги при расчетах обычно напрямую переводятся с одного счета в Китае на другой, не попадая в Россию.

В Китае даже появились «серые» схемы, позволяющие туристам отправиться в Россию «с большой скидкой или бесплатно» — в обмен на покупки по завышенным в несколько раз ценам в принадлежащих китайцам торговых точках в российских городах. В результате за год, как утверждается, российская экономика недополучает как минимум 500 млн долларов. Подобный бизнес, по некоторым данным, контролирует не менее половины рынка поездок в Россию из КНР.