Число рейсов «Сапсанов» между Петербургом и Москвой увеличат на время ЧМ-2018 

Количество рейсов поездов «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой увеличат на время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу РЖД. Речь идёт о периоде с 15 июня по 13 июля.
«Сапсаны», обычно курсирующие только по субботам и воскресеньям, станут ездить каждый день. Таким образом, во время ЧМ-2018 ежедневно будет курсировать 30 поездов, шесть из них — сдвоенным составом.
Ранее сообщалось, что между Петербургом и Нижним Новгородом снова начали курсировать «Сапсаны».
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала НСН, когда будет получена реальная картина продаж туров на ЧМ-2018.