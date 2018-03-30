Число рейсов «Сапсанов» между Петербургом и Москвой увеличат на время ЧМ-2018

Количество рейсов поездов «Сапсан» между Санкт-Петербургом Москвой увеличат на время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу РЖД . Речь идёт о периоде с 15 июня по 13 июля.

«Сапсаны», обычно курсирующие только по субботам и воскресеньям, станут ездить каждый день. Таким образом, во время ЧМ-2018 ежедневно будет курсировать 30 поездов, шесть из них — сдвоенным составом.

Ранее сообщалось, что между Петербургом и Нижним Новгородом снова начали курсировать «Сапсаны».