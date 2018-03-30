Ещё
Число рейсов «Сапсанов» между Петербургом и Москвой увеличат на время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число рейсов «Сапсанов» между Петербургом и Москвой увеличат на время ЧМ-2018 

RT на русском 58 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Количество рейсов поездов «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой увеличат на время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу РЖД. Речь идёт о периоде с 15 июня по 13 июля.
«Сапсаны», обычно курсирующие только по субботам и воскресеньям, станут ездить каждый день. Таким образом, во время ЧМ-2018 ежедневно будет курсировать 30 поездов, шесть из них — сдвоенным составом.
Ранее сообщалось, что между Петербургом и Нижним Новгородом снова начали курсировать «Сапсаны».
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала НСН, когда будет получена реальная картина продаж туров на ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
СМИ: Месси приобрёл отель на Ибице В РСТ прокомментировали ситуацию с визами США после закрытия генконсульства в Петербурге Во Владивостоке намерены создать резиденцию Нептуна
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль152
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»20
Россия готовится к новым нападкам Запада32
Украинский суд арестовал захваченное судно РФ185
В Лондоне открестились от обыска самолета из РФ111
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение