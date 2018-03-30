«Аэрофлот» распродает субсидируемые билеты

Отметим, что билеты смогут купить лишь граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет, инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, а также сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

Субсидируемый перелет является ограниченным во времени. Поэтому, совершить его можно лишь с 29 марта по 1 декабря 2018 года.

Кроме того, «Аэрофлот» сообщил, что с 11 апреля возобновляются регулярные авиарейсы в Египет . Полеты будут выполняться три раза в неделю на Airbus A320 из столичного аэропорта Шереметьево . Самолет будет отправляться из Москвы вечером по понедельникам, средам и субботам.

Калининград. Что касается субсидируемых полетов, то они доступны пассажирам, которые планируют купить билеты на самолеты, следующие в города Дальнего Востока, в Симферополь