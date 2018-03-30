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«Аэрофлот» распродает субсидируемые билеты
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«Аэрофлот» распродает субсидируемые билеты 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 30 марта, ФедералПресс. Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи билетов по субсидируемым тарифам.
Отметим, что билеты смогут купить лишь граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет, инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, а также сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.
Субсидируемый перелет является ограниченным во времени. Поэтому, совершить его можно лишь с 29 марта по 1 декабря 2018 года.
Кроме того, «Аэрофлот» сообщил, что с 11 апреля возобновляются регулярные авиарейсы в Египет. Полеты будут выполняться три раза в неделю на Airbus A320 из столичного аэропорта Шереметьево. Самолет будет отправляться из Москвы вечером по понедельникам, средам и субботам.
Что касается субсидируемых полетов, то они доступны пассажирам, которые планируют купить билеты на самолеты, следующие в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград.
«Аэрофлот» продолжает и продажу билетов по «плоским тарифам». Они доступны для любых пассажиров. Такой тариф действует на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. Подробнее с тарифами можно ознакомиться на сайте авиаперевозчика.
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