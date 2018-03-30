На Дальнем Востоке старт продаж льготных авиабилетов вызвал очереди

ВЛАДИВОСТОК , 30 мар — РИА Новости . Огромный наплыв покупателей отмечается в офисах "Аэрофлота" на Дальнем Востоке из-за старта продаж субсидируемых авиабилетов. Для борьбы с очередями и снятия ажиотажа авиакомпания открыла бронь через call-центр и увеличила часы работы некоторых офисов, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы авиаперевозчика в ДФО Мария Мухина.

В соответствии с постановлением правительства перевозчики должны предоставить льготным категориям на каждом рейсе 30% от общего количества мест в салоне экономического класса. Летать по субсидируемому тарифу могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида. Улететь по льготному тарифу можно до 1 декабря 2018 года.

"Аэрофлот" 29 марта открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока.

Наплыв покупателей во Владивостоке

"Офис продаж «Аэрофлота» во Владивостоке накануне начал переживать огромный наплыв покупателей, связанный со стартом продаж. Электронная очередь за доступными билетами предусматривает выдачу около 100 талонов в день, но желающих гораздо больше", — сказала Мухина.

По ее словам, ажиотаж вокруг покупки льготных билетов отмечается каждый год. В сравнении с 2017 годом этот старт продаж можно считать более организованным: в единственном во Владивостоке офисе продаж «Аэрофлота» расширили зал ожидания, увеличили количество рабочих мест. На улице установили скамейки.

"Для снижения ажиотажа было принято решение, что забронировать билеты можно также через call-центр авиакомпании и выкупить их в офисе собственных продаж в течение 72 часов. Кроме собственных касс «Аэрофлота» и «Авроры» приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно также в офисах продаж наших агентов", — сообщила Мухина.

Она отметила, что всего в Приморье расположено четыре пункта собственной продажи «Аэрофлота», там можно купить билеты на его рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний. Это офисы продаж во Владивостоке, Уссурийске Находке , а также две кассы в международном аэропорту Владивостока.

На Сахалине билеты продают без перерыва

"Городской офис продаж Аэрофлота в Южно-Сахалинске c 30 марта начинает работать в ежедневном режиме и без перерыва. Решение принято для максимального сокращения очередей, связанных с началом старта продаж авиабилетов по правительственной программе субсидированных перевозок", — отметила Мухина.

Она рассказала, что рабочий день у сотрудников офиса в Южно-Сахалинске будет начинаться с 09.00 (01.00 мск) и продолжаться до 19.00 (11.00 мск), закрываться на технический перерыв офис не будет. Новый график работы будет действовать до 30 апреля включительно.

Мухина отметила, что в Хабаровске билеты продает городской офис и касса в аэропорту. Также в других регионах Дальнего Востока есть пункты собственной продажи авиакомпании: в Магадане — касса в аэропорту, в Благовещенске — городской офис, в Петропавловске-Камчатском — городской офис и касса в аэропорту, в Южно-Сахалинске — городской офис, в Якутске — городской офис и касса в аэропорту.

Ранее сообщалось, что офис компании «Аэрофлот» в Петропавловске-Камчатском переходит на ежедневный режим работы, чтобы сократить очереди, возникшие со стартом продаж субсидированных билетов.