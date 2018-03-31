«Аэрофлот» увеличил сроки выкупа субсидированных билетов на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК , 31 мар — РИА Новости "Аэрофлот" увеличил допустимое время покупки билета, после того как запуск продаж субсибированных билетов на Дальнем Востоке вызвал сильный ажиотаж, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы авиаперевозчика в Дальневосточном округе Мария Мухина.

"Аэрофлот" открыл 29 марта продажу билетов по субсидируемым тарифам на свои рейсы и рейсы дочерних компаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока. Начался огромный наплыв покупателей и очереди в офисах и кассах компании.

Для снижения ажиотажа было принято решение, что забронировать билеты можно также через call-центр авиакомпании — а выкупить их нужно в офисе собственных продаж в течение 72 часов.

"Теперь этот период составляет семь дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю. В компании оценили, что первоначально выделенных для покупки билетов 72 часов недостаточно, поскольку не все пассажиры успевают пройти процедуру оформления", — сказала Мухина.

По ее словам, новое правило распространяется не только на вновь забронированные билеты, но и на забронированные в первые дни с открытия продаж — 29 и 30 марта. Но в этом случае продлить срок бронирования пассажиру придется самому. Сделать это нужно по месту первоначального бронирования: в call-центре «Аэрофлота» или «Авроры», либо у агентов.

"Если же перелет запланирован в течение ближайших семь дней после бронирования, оформить билет все же придется в течение 72 часов, а в случае вылета в течение ближайших суток — тайм-лимит до оформления билета устанавливается на два часа", — сказала собеседница.

Кроме касс «Аэрофлота» и «Авроры» купить их можно в офисах агентов, где почти нет очередей.