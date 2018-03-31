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«Аэрофлот» увеличил сроки выкупа субсидированных билетов на Дальнем Востоке
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«Аэрофлот» увеличил сроки выкупа субсидированных билетов на Дальнем Востоке 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 31 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" увеличил допустимое время покупки билета, после того как запуск продаж субсибированных билетов на Дальнем Востоке вызвал сильный ажиотаж, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы авиаперевозчика в Дальневосточном округе Мария Мухина.
"Аэрофлот" открыл 29 марта продажу билетов по субсидируемым тарифам на свои рейсы и рейсы дочерних компаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока. Начался огромный наплыв покупателей и очереди в офисах и кассах компании.
Для снижения ажиотажа было принято решение, что забронировать билеты можно также через call-центр авиакомпании — а выкупить их нужно в офисе собственных продаж в течение 72 часов.
"Теперь этот период составляет семь дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю. В компании оценили, что первоначально выделенных для покупки билетов 72 часов недостаточно, поскольку не все пассажиры успевают пройти процедуру оформления", — сказала Мухина.
По ее словам, новое правило распространяется не только на вновь забронированные билеты, но и на забронированные в первые дни с открытия продаж — 29 и 30 марта. Но в этом случае продлить срок бронирования пассажиру придется самому. Сделать это нужно по месту первоначального бронирования: в call-центре «Аэрофлота» или «Авроры», либо у агентов.
"Если же перелет запланирован в течение ближайших семь дней после бронирования, оформить билет все же придется в течение 72 часов, а в случае вылета в течение ближайших суток — тайм-лимит до оформления билета устанавливается на два часа", — сказала собеседница.
Кроме касс «Аэрофлота» и «Авроры» купить их можно в офисах агентов, где почти нет очередей.
В соответствии с постановлением правительства России перевозчики должны предоставить льготным категориям на каждом рейсе 30% от общего количества мест в салоне экономического класса. Летать по субсидируемому тарифу могут россияне в возрасте до 23 и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55), инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей групп, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида. Улететь по льготному тарифу можно до 1 декабря.
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