Во Владивостоке откроют резиденцию морского бога Нептуна 

Власти Владивостока планируют открыть резиденцию морского бога Нептуна. Соответствующий бренд будет официально зарегистрирован — правовое управление города уже готовит заявку в Роспатент, сообщила пресс-служба администрации краевого центра.
Как объяснил идею мэр Владивостока Виталий Веркеенко, в городе, который собирается стать туристическим центром, значимым не только для России, но и всех стран юго-восточной Азии, должен быть такой миф.
"Есть резиденция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет, причем ее и нигде в мире нет. Но должен же он где-то жить, и жить он будет во Владивостоке. Я уже дал задачу правовому управлению, и бренд «Владивосток — резиденция Нептуна» будет зарегистрирован", — заявил он, напомнив, что во Владивостоке есть парк с барельефом этого бога, кроме того, Нептун ежегодно участвует в Дне военно-морского флота. — Есть идея поставить статую Нептуна с трезубцем на острове Скрыплева, чтобы он встречал корабли и «защищал» город", — обозначил планы Виталий Веркеенко.
Предварительные переговоры с туристическими компаниями показали их заинтересованность.
Кстати
В начале 2018 года аналитическое агентство ТурСтат провело исследование, в ходе которого определило самые востребованные у иностранных гостей в 2017 году субъекты России (за исключением Санкт-Петербурга и Москвы). Приморье заняло одну из лидирующих позиций — здесь побывали свыше 640 тысяч иностранцев.
По данным администрации края, за год рост этого показателя составил 13 процентов. Больше всего туристов, 420 тысяч, приехало из Китая, выросло количество путешественников из Японии и Республики Корея. В прошлом году край принял более 100 и более 18 тысяч гостей из этих стран соответственно, что стало рекордным показателем.
Всего Приморье в прошлом году посетило четыре миллиона туристов. Сумма налогов, отчисленных туристическими организациями в бюджет края, превысила миллиард рублей.