Во Владивостоке откроют резиденцию морского бога Нептуна

Власти Владивостока планируют открыть резиденцию морского бога Нептуна. Соответствующий бренд будет официально зарегистрирован — правовое управление города уже готовит заявку в Роспатент , сообщила пресс-служба администрации краевого центра.

Как объяснил идею мэр Владивостока Виталий Веркеенко , в городе, который собирается стать туристическим центром, значимым не только для России , но и всех стран юго-восточной Азии, должен быть такой миф.

"Есть резиденция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет, причем ее и нигде в мире нет. Но должен же он где-то жить, и жить он будет во Владивостоке. Я уже дал задачу правовому управлению, и бренд «Владивосток — резиденция Нептуна» будет зарегистрирован", — заявил он, напомнив, что во Владивостоке есть парк с барельефом этого бога, кроме того, Нептун ежегодно участвует в Дне военно-морского флота. — Есть идея поставить статую Нептуна с трезубцем на острове Скрыплева, чтобы он встречал корабли и «защищал» город", — обозначил планы Виталий Веркеенко.

Предварительные переговоры с туристическими компаниями показали их заинтересованность.

Кстати

В начале 2018 года аналитическое агентство ТурСтат провело исследование, в ходе которого определило самые востребованные у иностранных гостей в 2017 году субъекты России (за исключением Санкт-Петербурга Москвы ). Приморье заняло одну из лидирующих позиций — здесь побывали свыше 640 тысяч иностранцев.

По данным администрации края, за год рост этого показателя составил 13 процентов. Больше всего туристов, 420 тысяч, приехало из Китая , выросло количество путешественников из Японии Республики Корея . В прошлом году край принял более 100 и более 18 тысяч гостей из этих стран соответственно, что стало рекордным показателем.

Всего Приморье в прошлом году посетило четыре миллиона туристов. Сумма налогов, отчисленных туристическими организациями в бюджет края, превысила миллиард рублей.