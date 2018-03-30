Мэр Владивостока предложил открыть в городе резиденцию Нептуна

ВЛАДИВОСТОК , 30 мар — РИА Новости . Власти Владивостока рассматривают идею создания резиденции Нептуна в городе и бренда «Владивосток — резиденция Нептуна», сообщил РИА Новости представитель администрации города.

"Идея мэра Виталия Веркеенко направлена на развитие туризма в городе. Развитие туристической отрасли способно улучшить качество жизни горожан. Заявку на регистрацию бренда подадут в Роспатент ", — сказал собеседник агентства.

Также рассматривается вариант установки скульптуры на острове Скрыплёва в заливе Петра Великого.

"Бренд подразумевает и туристический маршрут, и историю, и экскурсии. А парк с барельефом Нептуна во Владивостоке уже есть", — добавил представитель горадминистрации.