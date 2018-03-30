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Мэр Владивостока предложил открыть в городе резиденцию Нептуна
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Мэр Владивостока предложил открыть в городе резиденцию Нептуна 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Власти Владивостока рассматривают идею создания резиденции Нептуна в городе и бренда «Владивосток — резиденция Нептуна», сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"Идея мэра Виталия Веркеенко направлена на развитие туризма в городе. Развитие туристической отрасли способно улучшить качество жизни горожан. Заявку на регистрацию бренда подадут в Роспатент", — сказал собеседник агентства.
Также рассматривается вариант установки скульптуры на острове Скрыплёва в заливе Петра Великого.
"Бренд подразумевает и туристический маршрут, и историю, и экскурсии. А парк с барельефом Нептуна во Владивостоке уже есть", — добавил представитель горадминистрации.
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