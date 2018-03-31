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Названы популярнейшие туры у россиян
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Туроператоры назвали популярнейшие направления у россиян 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Российские туроператоры поделились ожиданиями в предстоящем сезоне, назвав предполагаемых лидеров среди популярных у россиян курортов. На первом месте привычно оказалась Турция, сообщил сайт The Village.
При этом серьезно вырос интерес жителей России к курортам Греции. Если не считать внутренних маршрутов, то Элладу можно смело поставить на второе место, пишет издание. Уже сейчас ранние бронирования на это направление на 90% выше прошлогодних.
Примерно на 30% вырастет число желающих посетить Испанию, Италию и Кипр, считают в турагентствах. Также просыпается интерес к новым предложениям на российском рынке — таким как Аджария или Албания.
За 2017 год Россию посетили более 81 миллиона туристов. Это самое высокое статистическое значение за всю новейшую историю страны.
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