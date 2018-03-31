Названы популярнейшие туры у россиян

Туроператоры назвали популярнейшие направления у россиян

Российские туроператоры поделились ожиданиями в предстоящем сезоне, назвав предполагаемых лидеров среди популярных у россиян курортов. На первом месте привычно оказалась Турция , сообщил сайт The Village.

При этом серьезно вырос интерес жителей России к курортам Греции . Если не считать внутренних маршрутов, то Элладу можно смело поставить на второе место, пишет издание. Уже сейчас ранние бронирования на это направление на 90% выше прошлогодних.

Италию и Примерно на 30% вырастет число желающих посетить Испанию Кипр , считают в турагентствах. Также просыпается интерес к новым предложениям на российском рынке — таким как Аджария или Албания

За 2017 год Россию посетили более 81 миллиона туристов. Это самое высокое статистическое значение за всю новейшую историю страны.