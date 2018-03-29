Эксперты: Греция станет основным после Турции направлением для туристов РФ в летнем сезоне

"Если не считать внутреннего туризма, то можно назвать Грецию вторым основным направлением для летнего отдыха россиян в 2018 году после Турции", — сказал он.

По его словам, Крит сам по себе отдельный, большой сегмент, где основной вид туризма — пляжный.

Мексика, Он уточнил, что внешние направления останутся традиционными — Средиземноморье, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка ( Доминикана Куба ).

Туроператоры ищут неизведанные регионы

В то же время туроператоры говорят, что активно ищут новые, еще не изученные регионы для туризма. «В этом году туроператоры ищут новые регионы, которые не так перегружены, более доступны и интересны, чем хорошо знакомые курорты. Именно поэтому появились программы в Аджарию, регион Марке, Калабрию», — сообщила ТАСС PR-директор Tez Tour Лариса Аханова.

Она также считает, что Греция станет направлением №2 для россиян. «Ранние бронирования в этом году на 90% опережали результаты прошлого года, уступая только Турции. Глубина бронирований достигает октября месяца. Средний чек по Греции составляет около €1000 на человека, средняя продолжительность отдыха 10-11 ночей», — уточнила Аханова.

Италия и Тройка греческих лидеров по раннему бронированию: Крит, Пелопоннес, Родос . Разнонаправленную динамику покажут европейские направления Испания Кипр . В среднем рост по этим странам составит около 35%, прибавила представитель туроператора.

При этом PR-менеджер TUI Татьяна Коршунова считает Албанию новым перспективным направлением. «Таким новым направлением может стать Албания, хорошая предпосылка к этому — отмена с 01.04 на летний сезон визового режима для россиян (на прошлой неделе об этом появилась официальная информация), а также старт с 19 июня прямых перелетов из Москвы в Тирану . Раньше добраться до столицы Албании можно было только с пересадками», — сказала она в беседе с ТАСС.

По ее мнению, говорить о высоком спросе на Албанию пока преждевременно, так как страна была долго закрыта для массового туриста и россиянам еще только предстоит ее «распробовать», но большой интерес к турам на албанские курорты уже заметен.