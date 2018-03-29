Ещё
Слон попытался отобрать еду у туристов на Шри-Ланке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слон попытался отобрать еду у туристов на Шри-Ланке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Большой азиатский слон решил поискать еду в джипе с местными туристами на Шри-Ланке в национальном парке Яла. Этот момент снял фотограф из Санкт-Петербурга, сообщает Express.
Профессиональный фотограф Сергей Савий рассказывает, что он, гуляя по парку, натолкнулся на слона, который ел траву у дороги. Но затем животное заинтересовалось стоящим неподалеку открытым джипом с туристами и направилось к ним, видимо, в поисках еды.
По правилам техники безопасности водитель, заметив приближение слона, должен был отъехать. Но он этого не сделал, и животное прибилось достаточно, чтобы засунуть голову внутрь салона. В итоге джип все же начал движение, но слон уже не мог освободить голову из машины.
"Слон кричал, как сумасшедший и легко встряхивал джип так, как если бы это не был тяжелый автомобиль, полный людей", — рассказывает Сергей.
Через некоторое время животное смогло выбраться из плена. Никто из туристов не пострадал.
РИА Новости: последние новости
На Кубани предложили испанскому бизнесу сотрудничество в сфере АПК Туристов в горах Норвегии эвакуируют из-за вспышки норовируса "Только потом не нойте": как спастись от экзотических болезней в тропиках
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов394
Российские радары не заметили израильских истребителей707
Россию накроют природные катаклизмы4
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»143
Юлия Скрипаль пришла в себя45
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение