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Жителей Черемушек научат вязать узлы и ставить палатки
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Жителей Черемушек научат вязать узлы и ставить палатки 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Центр культуры и искусства «Меридиан» совместно с клубом путешественников «Робинзонада» проведут 31 марта практическую лекцию туриста с большим стажем и огромным багажом знаний, инструктора клуба путешественников «Робинзонада» Иваном Климаковым.
Участники практикума-лекции узнают, какие виды узлов существуют, как они правильно называются и для чего их используют в походе. Все желающие попробуют завязать простые узлы самостоятельно и получат персональные полезные советы, как делать это правильно, а значит — надежно.
Клуб путешественников «Робинзонада» — команда профессионалов, на протяжении почти трех десятков лет превращающая отдых детей и взрослых в возрасте от 6 до 20 лет, в любое время года, в самое настоящее приключение. Начало мероприятия в центре культуры и искусства «Меридиан» назначено на 17:00.
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