В Грозном построят новый жилой микрорайон на 30 тыс. человек

ГРОЗНЫЙ, 29 марта. / ТАСС /. Жилой микрорайон на площади около 70 га, рассчитанный на 30 тыс. человек, построят в Грозном за счет привлечения инвестиций. Об этом сообщил мэр города Муслим Хучиев на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Начата подготовка к строительству нового жилого микрорайона в Ленинском районе Грозного. Он рассчитан на 30 тысяч человек и займет площадь в 70 гектаров. Строительная площадка будет разбита на 24 сектора, каждый из которых закрепят за инвестором", — отметил градоначальник, добавив, что приняли также решение о строительстве на территории микрорайона дополнительно двух школ и одного детсада.

Мэр также сообщил, что объем инвестиций в основной капитал города вырос в 2017 году на 137% и составил свыше 22 млрд рублей. «Выросло на 105% и количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса», — добавил он.

В свою очередь Глава Чечни отметил необходимость повышения туристической привлекательности Грозного.

"Надо использовать весь потенциал, который имеется у нас. Количество туристов растет с каждым годом, это не может не радовать. Теперь надо работать над созданием новых туристических маршрутов, улучшением качества предоставляемых услуг", — сказал глава региона.