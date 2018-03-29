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В Грозном построят новый жилой микрорайон на 30 тыс. человек
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В Грозном построят новый жилой микрорайон на 30 тыс. человек 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 29 марта. /ТАСС/. Жилой микрорайон на площади около 70 га, рассчитанный на 30 тыс. человек, построят в Грозном за счет привлечения инвестиций. Об этом сообщил мэр города Муслим Хучиев на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
"Начата подготовка к строительству нового жилого микрорайона в Ленинском районе Грозного. Он рассчитан на 30 тысяч человек и займет площадь в 70 гектаров. Строительная площадка будет разбита на 24 сектора, каждый из которых закрепят за инвестором", — отметил градоначальник, добавив, что приняли также решение о строительстве на территории микрорайона дополнительно двух школ и одного детсада.
Мэр также сообщил, что объем инвестиций в основной капитал города вырос в 2017 году на 137% и составил свыше 22 млрд рублей. «Выросло на 105% и количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса», — добавил он.
В свою очередь Глава Чечни отметил необходимость повышения туристической привлекательности Грозного.
"Надо использовать весь потенциал, который имеется у нас. Количество туристов растет с каждым годом, это не может не радовать. Теперь надо работать над созданием новых туристических маршрутов, улучшением качества предоставляемых услуг", — сказал глава региона.
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