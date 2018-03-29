Мордовия представила туристические продукты на выставке Russia Expo Days 2018

Республика Мордовия приняла участие во Второй онлайн-выставке по въездному туризму Russia Expo Days 2018 (RED). В ходе мероприятия состоялось более 20 онлайн-презентаций российских туристических продуктов, мероприятий, новых туристических программ и маршрутов, которые могут заинтересовать гостей Чемпионата мира по футболу FIFA в России™.

Туристические маршруты Мордовии представила заместитель Министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Марина Жулина. Она презентовала городские и однодневные выездные маршруты, а также специальные предложения, учитывающие разнообразие интересов туристов.

"Маршрут «Зов Торамы» познакомит гостей с мордовским селом Подлесная Тавла и музеем тавлинской деревянной игрушки, — рассказала Жулина. — Культурно-познавательный маршрут «Адмирал Ушаков» связан с именем знаменитого флотоводца и включает посещение старейшего города Мордовии — Темникова и Санаксарского монастыря. Для любителей национальной кухни город-организатор подготовил гастрономический бренд — Пачи-бургер — аналог гамбургера. Маршрут «Пивная миля» предусматривает экскурсию на Саранский пивоваренный завод и поездку по лучшим барам и ресторанам".