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Мордовия представила туристические продукты на выставке Russia Expo Days 2018
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Мордовия представила туристические продукты на выставке Russia Expo Days 2018 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
Республика Мордовия приняла участие во Второй онлайн-выставке по въездному туризму Russia Expo Days 2018 (RED). В ходе мероприятия состоялось более 20 онлайн-презентаций российских туристических продуктов, мероприятий, новых туристических программ и маршрутов, которые могут заинтересовать гостей Чемпионата мира по футболу FIFA в России™.
Туристические маршруты Мордовии представила заместитель Министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Марина Жулина. Она презентовала городские и однодневные выездные маршруты, а также специальные предложения, учитывающие разнообразие интересов туристов.
"Маршрут «Зов Торамы» познакомит гостей с мордовским селом Подлесная Тавла и музеем тавлинской деревянной игрушки, — рассказала Жулина. — Культурно-познавательный маршрут «Адмирал Ушаков» связан с именем знаменитого флотоводца и включает посещение старейшего города Мордовии — Темникова и Санаксарского монастыря. Для любителей национальной кухни город-организатор подготовил гастрономический бренд — Пачи-бургер — аналог гамбургера. Маршрут «Пивная миля» предусматривает экскурсию на Саранский пивоваренный завод и поездку по лучшим барам и ресторанам".
Летом Саранск примет четыре матча группового этапа: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня) и Панама — Тунис (28 июня).
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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