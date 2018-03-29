Какие новые рейсы появились в аэропорту «Минеральные Воды»?

Как сообщили в аэропорту «Минеральные Воды», 25 марта там открыли весенне-летнюю навигацию, которая продлится до 28 октября. В этот период полётов будет гораздо больше, чем в холодное время года.

С 5 апреля открывают прямое сообщение с Ростовом-на-Дону. Рейсы — три раза в неделю. С 16 апреля самолёты начнут летать из Минвод в Нижнекамск и обратно, и это тоже новое направление.

Что касается вылётов за границу, 5 раз в неделю самолёты будут отправляться в Дубаи. Это чаще, чем было зимой.