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Какие новые рейсы появились в аэропорту «Минеральные Воды»?
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Какие новые рейсы появились в аэропорту «Минеральные Воды»? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как сообщили в аэропорту «Минеральные Воды», 25 марта там открыли весенне-летнюю навигацию, которая продлится до 28 октября. В этот период полётов будет гораздо больше, чем в холодное время года.
С 5 апреля открывают прямое сообщение с Ростовом-на-Дону. Рейсы — три раза в неделю. С 16 апреля самолёты начнут летать из Минвод в Нижнекамск и обратно, и это тоже новое направление.
Для тех, кто желает слетать в Москву за небольшие деньги, открывают ежедневные рейсы авиакомпании «Победа». Возобновят рейсы, которые осуществляют только весной и летом, — в Казань, Симферополь, Махачкалу и Сочи.
Что касается вылётов за границу, 5 раз в неделю самолёты будут отправляться в Дубаи. Это чаще, чем было зимой.
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