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В Орле обсудят баланс простоты и безопасности детского туризма
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В Орле обсудят баланс простоты и безопасности детского туризма 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Завтра, 30 марта, в ТМК «Гринн» пройдет круглый стол по развитию детского туризма в Орловской области.
Союз «Орловская торгово-промышленная палата», который является одним из организаторов встречи, подчеркивает, что на общегосударственном уровне туризм выделяют как перспективное развитие экономики. Особую значимость имеет развитие детского направление. Оно включает формирование системы специальных маршрутов, строительство и модернизацию оздоровительных лагерей отдыха, совершенствование нормативно-правовых актов. Разговор пойдет о том, как упростить организацию детского отдыха, и в тоже время гарантирующих его безопасность.
Круглый стол будет проходить с 10 до 12 в Лесковском зале.
Сообщение В Орле обсудят баланс простоты и безопасности детского туризма появились сначала на РИА 57.
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