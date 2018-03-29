«Победа» в Кировскую область не вернется никогда»

«Правительство области совершило большую ошибку, на эмоциях приняв решение отказаться от услуг „Победы“ и пригласив на место главы „Победилово“ Алексея Легконравова, который никогда не работал в этой отрасли и не понимал, как руководить таким сложным объектом, как аэропорт. Да, деятельность „Победы“ предполагала финансовую поддержку, как и работа самого аэропорта — он требует больших затрат вне зависимости от того, сколько пассажиров принимает. В свое время у депутатов тоже возникало много вопросов по поводу того, куда уходят деньги граждан — за последние годы в „Победилово“ было вложено около миллиарда рублей. Но в 2013 году Александра Андрейчука на посту главы аэропорта сменил Андрей Жданов . Он продумал концепцию развития аэропорта, которая предполагала выход на самоокупаемость при пассажиропотоке от 200 тысяч человек в год, и перед уходом „Победы“ мы почти достигли этой цифры. С учетом тенденций роста предыдущих лет пассажиропоток в 2017 году мог бы достичь 250 тысяч человек, и аэропорт в ближайшие годы перестал бы нуждаться в бюджетной поддержке.

При „Победе“ билеты были дешевыми, и воздушным транспортом стала часто пользоваться молодежь. Конечно, этого лоукостера мы должны были как-то удерживать: дать большой пассажиропоток мы не могли, поэтому предлагали субсидии, но это было оправданным шагом. А сейчас, после трагедии с падением самолета „Саратовских авиалиний“, в аэропорте остался фактически один перевозчик, и про регулярность полетов говорить не приходится. При нынешних ценах на билеты, когда семья из трех человек на перелет должна потратить 30-40 тысяч рублей, полеты могут себе позволить только предприниматели и инвесторы. Про развитие внутреннего туризма в такой ситуации тоже речи быть не может — никакой турист не полетит в холодный, грязный Киров за деньги, которые он мог бы потратить на поездку в другую страну.

Сейчас правительству нужно определиться, нужен ли региону вообще аэропорт. Если да, — а жители региона в „Победилово“ очень нуждаются — следует, наконец, найти кандидата на должность главы аэропорта, которым никто не руководит уже несколько месяцев. Затем вместе с ним проработать концепцию развития и быть готовыми снова вкладывать средства в его развитие, начинать сначала тот длинный и трудный путь, который мы уже проделывали. Выделенных в этом году 13 миллионов на эти цели точно не хватит, затраты снова будут исчисляться сотнями миллионов. А потом искать новых перевозчиков, но при нынешнем дефиците судов это будет непросто: „Победа“ в Кировскую область не вернется никогда, а у многих перевозчиков полеты расписаны на несколько лет вперед. Жаль, что в свое время новой команде никто не подсказал, что разрывать отношения с „Победой“ не нужно, и никто не объяснял, к чему это может привести».

Фото: kirovnet.online