В провинции Кханьхоа планируют развивать астротуризм

Туристические фирмы подумывают о развитии астротуризма для привлечения отечественных и иностранных туристов

Обсерватория Кханьхоа в центральном регионе стала частью туров, разработанных некоторыми туристическими фирмами. Обсерватория является одной из двух обсерваторий, строительство которых было запланировано в рамках Национального спутникового центра, крупнейшего научно-технического проекта Вьетнама , стоимостью 600 млн USD, или 13 трлн VND.

Обсерватория, расположенная в районе Hon Chong города Нячанга, представляет собой 5-этажную башню цилиндрической формы с полусферическим куполом. На верхнем этаже обсерватории расположен оптический астрономический телескоп диаметром 0,5 метра, спроектированный и изготовленный известной итальянской компанией.

В обсерватории есть проекционный дом, спроектированный как театр, где с помощью графических эффектов посетителям рассказывают об астрономии и изменениях в небе, и выставочный зал площадью 200 квадратных метров.

Аналитики считают, что у астротуризма большой потенциал, потому что спрос на знания о науке во Вьетнаме растет, особенно у молодежи.

Туристические продукты, которые могут удовлетворить одновременно спрос путешественников на развлечения и получение новых знаний, имеют большие возможности для развития.

Астротуризм уже практикуется в других странах. В развитых странах все больше людей собираются в пустынных горных районах, чтобы полюбоваться Млечным путем и природными явлениями.

Международные СМИ сообщают, что районы северной Европы в последнее время привлекают большое количество туристов, которые хотят увидеть Северное сияние.

Еще одна обсерватория, больше, чем в Нячанге, строится в Музее космоса в парке высоких технологий Hoa Lac в Ханое . Ожидается, что она начнет работать в середине 2018 года, когда будет открыт музей.

Национальный космический музей является частью проекта Космического центра Вьетнама, который имеет общую крытую площадь 1 675 квадратных метров и открытую площадь 3 500 квадратных метров.

В музее будут представлены космические и спутниковые моделей, открытия в области космической науки, и части астероида.

Также в Ханое в середине 2017 года группа компания Nam Cuong анонсировала план строительства открытого астрономического парка на земельном участке площадью 12 га. В нем покажут, как формировалась Вселенная, Солнечная система и созвездия.

В 2017 году Вьетнам посетили более 13 млн иностранных гостей, доходы от туризма составили 23 млрд USD. Это считается большим успехом сектора, так как число иностранных туристов выросло на 3 млн по сравнению с прошлым годом.

В этом году страна планирует привлечь 15 млн иностранных туристов и получить общий доход 620 трлн VND.

Источник: Vov.vn