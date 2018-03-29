«Аэрофлот» открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам

Калининград. "Аэрофлот" сообщил о начале продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока, в Симферополь

Тарифы на рейсы в города Дальнего Востока и обратно указаны на сайте авиакомпании.

Субсидируемые перевозки доступны в период с 29 марта по 1 декабря 2018 года для граждан России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида.

Кроме того, «Аэрофлот» продолжает продажу авиабилетов в рамках собственной программы «плоских тарифов». Билет по «плоскому» тарифу в экономкласс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений.