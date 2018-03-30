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«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидированным тарифам
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«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидированным тарифам 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Аэрофлот открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград, сообщается на сайте авиакомпании.
Так, минимальная стоимость на рейс в город Дальнего Востока и обратно в одну сторону составляет 1800 рублей (Хабаровск-Владивосток), а максимальная — 7400 рублей (Владивосток-Москва).
Минимальный тариф из городов России в Симферополь составляет 2500 рублей (из Ростова), максимальный — 5000 рублей (из Омска). Стоимость перелета из Калининграда в Москву — 3800 рублей, а в Санкт-Петербург — 3500 рублей.
Воспользоваться тарифами могут граждане России до 23 и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет) и инвалиды. Перелет необходимо осуществить с 29 марта по 1 декабря 2018 года.
Также для всех желающих у авиакомпании действует программа "плоских тарифов", в рамках которой можно купить билет на рейс "Аэрофлота" из Москвы в Симферополь или Калининград за 5610 рублей, а во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский или Магадан — за 15 тысяч рублей.
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