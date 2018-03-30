«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидированным тарифам

Аэрофлот открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" в города Дальнего Востока, в Симферополь Калининград , сообщается на сайте авиакомпании.

Так, минимальная стоимость на рейс в город Дальнего Востока и обратно в одну сторону составляет 1800 рублей (Хабаровск-Владивосток), а максимальная — 7400 рублей (Владивосток-Москва).

Воспользоваться тарифами могут граждане России до 23 и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет) и инвалиды. Перелет необходимо осуществить с 29 марта по 1 декабря 2018 года.