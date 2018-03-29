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Рейсов из Перми до Москвы станет больше?
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Рейсов из Перми до Москвы станет больше? 

АиФ Пермь 45 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Часто летаю по делам в Москву. Слышал, что скоро рейсов должно стать больше. Так ли это?
«Да, это так. С 25 марта авиакомпании переходят на летнее расписание. «Аэрофлот» увеличил количество рейсов на линии Москва — Пермь — Москва до шести раз в день, — пояснила пресс-секретарь аэропорта «Пермь» Юлия Отраднова. — Самолёты вылетают из Большого Савино в Шереметьево в 6.30, 07.55, 13.00, 20.10, 22.00 и 22.50 по местному времени. В общей сложности за время действия летнего расписания авиакомпания запланировала 1302 вылета по этому маршруту».
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