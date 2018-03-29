Хух-Хото, 29 марта /Синьхуа/ — Корпорация аэропортов гражданской авиации /КЭГА/ автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ планирует открыть авиамаршрут, соединяющий Хух-Хото /административный центр АР Внутренняя Монголия/ и Москву.
Как сообщил в четверг представитель международного аэропорта Байта в Хух-Хото, открытие нового маршрута запланировано на начало июня. Рейсы по этому маршруту будут выполняться широкофюзеляжными пассажирскими самолетами два раза в неделю.
В настоящее время КЭГА Внутренней Монголии и аэропорт Байта поддерживают контакты с московским аэропортом Шереметьево по соответствующим вопросам.
По словам представителя аэропорта Байта, по мере строительства «Пояса и пути» в последние годы все больше россиян приезжают во Внутреннюю Монголию путешествовать, за медицинской помощью или заниматься бизнесом и культурной деятельностью, при этом увеличивается число китайцев, совершающих турпоездки в Россию. Открытие маршрута позволит части китайских болельщиков отправиться на Чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России в июне-июле.
Кроме того, аэропорт Байта также планирует открыть в июне рейс Хух-Хото — Сингапур. -0-