Внутренняя Монголия откроет авиарейс Хух-Хото — Москва

Хух-Хото, 29 марта / Синьхуа / — Корпорация аэропортов гражданской авиации /КЭГА/ автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ планирует открыть авиамаршрут, соединяющий Хух-Хото /административный центр АР Внутренняя Монголия/ и Москву

Как сообщил в четверг представитель международного аэропорта Байта в Хух-Хото, открытие нового маршрута запланировано на начало июня. Рейсы по этому маршруту будут выполняться широкофюзеляжными пассажирскими самолетами два раза в неделю.

В настоящее время КЭГА Внутренней Монголии и аэропорт Байта поддерживают контакты с московским аэропортом Шереметьево по соответствующим вопросам.

По словам представителя аэропорта Байта, по мере строительства «Пояса и пути» в последние годы все больше россиян приезжают во Внутреннюю Монголию путешествовать, за медицинской помощью или заниматься бизнесом и культурной деятельностью, при этом увеличивается число китайцев, совершающих турпоездки в Россию . Открытие маршрута позволит части китайских болельщиков отправиться на Чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России в июне-июле.