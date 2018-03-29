Криптовалютные платежи добавлены в меню услуг национального туристического центра Германии

Национальный комитет Германии по туризму теперь принимает биткойн и другие криптовалюты в качестве платежных средств за свои услуги, сообщили в ведомстве во вторник, 27 марта.

«Мы продолжаем искать технологии и тренды, которые помогут развиваться нашей компании», — заявил руководитель комитета Petra Hedorfer.

Организация давно приступила к тестированию блокчейн-технологий для проведения финансовых операций и совершения международных платежей. Как один из участников глобального рынка национальный комитет Германии таким образом хочет показать пример всей мировой туристической индустрии, отметил топ-менеджер.

Немецкое туристическое ведомство подчиняется Министерству экономики и энергетики Германии, от которого организация также получает финансирование. Целью работы комитета является реализация и продвижение мер, способствующих формированию образа Германии как популярного туристического направления. В этом организации помогают 32 агентства, работающие за границей.

BitCryptoNews уже писал о новых возможностях, которые открываются перед туристической отраслью благодаря блокчейну.

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