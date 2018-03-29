Региональная турвыставка «Ингэкспотур» станет международной

МАГАС , 29 марта. / ТАСС /. Региональная туристическая выставка «Ингэкспотур», которая ежегодно проходит в Ингушетии , обретет статус события международного уровня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по туризму республики.

Германии, Турции и "Председатель комитета по туризму Беслан Хамхоев решил придать статус международной выставки «Ингэкспотуру», поскольку на прошедших международных выставках, таких как «Интурмаркет» и MITT, представители Франции Египта изъявили желание приехать в наш регион. У нас была договоренность, что они примут участие в одном из наших туристических форумов, мы уже отправили им приглашения", — рассказала пресс-секретарь комтуризма Марем Оздоева.

Кроме того, в форуме примут участие и регионы СКФО.

"В настоящее время в СКФО нет других региональных туристических выставок. «Ингэкспотур» проводится уже три года подряд, и наш форум мог бы стать площадкой для презентации другими регионами своего туристического потенциала. Руководитель Ростуризма Олегом Сафонов одобрил нашу идею о придании выставке международного статуса", — цитирует пресс-служба председателя регионального комтуризма Беслана Хамхоева.

На выставке «Ингэкспотур» представлены города и муниципальные районы Ингушетии (музеи, картинные галереи, предприятия сувенирной продукции, производители изделий традиционных народных промыслов), гостиницы и туристические фирмы. Выставка проводится с целью информирования жителей и гостей республики о состоянии туристской индустрии региона, показа перспективных направлений и возможностей в плане оздоровления и активного отдыха населения, активизация деятельности предприятий туристской индустрии по развитию внутреннего и въездного туризма.