Ещё
Региональная турвыставка «Ингэкспотур» станет международной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Региональная турвыставка «Ингэкспотур» станет международной 

ТАСС 37 минут назад
МАГАС, 29 марта. /ТАСС/. Региональная туристическая выставка «Ингэкспотур», которая ежегодно проходит в Ингушетии, обретет статус события международного уровня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по туризму республики.
"Председатель комитета по туризму Беслан Хамхоев решил придать статус международной выставки «Ингэкспотуру», поскольку на прошедших международных выставках, таких как «Интурмаркет» и MITT, представители Франции, Германии, Турции и Египта изъявили желание приехать в наш регион. У нас была договоренность, что они примут участие в одном из наших туристических форумов, мы уже отправили им приглашения", — рассказала пресс-секретарь комтуризма Марем Оздоева.
Кроме того, в форуме примут участие и регионы СКФО.
"В настоящее время в СКФО нет других региональных туристических выставок. «Ингэкспотур» проводится уже три года подряд, и наш форум мог бы стать площадкой для презентации другими регионами своего туристического потенциала. Руководитель Ростуризма Олегом Сафонов одобрил нашу идею о придании выставке международного статуса", — цитирует пресс-служба председателя регионального комтуризма Беслана Хамхоева.
На выставке «Ингэкспотур» представлены города и муниципальные районы Ингушетии (музеи, картинные галереи, предприятия сувенирной продукции, производители изделий традиционных народных промыслов), гостиницы и туристические фирмы. Выставка проводится с целью информирования жителей и гостей республики о состоянии туристской индустрии региона, показа перспективных направлений и возможностей в плане оздоровления и активного отдыха населения, активизация деятельности предприятий туристской индустрии по развитию внутреннего и въездного туризма.
ТАСС: последние новости
Мастера кулинарии собрались в Махачкале Лоукостер "Победа" открыл авиарейсы из Москвы в Калининград Петербург планирует развивать туризм для болельщиков в качестве отдельного направления
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»48
В последний раз23
Для россиян предложили ввести новый вид наказания149
Британию встревожила российская «Мертвая рука»407
Чиновников наказали за банкет в день траура124
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение