Самый популярный пляж Таиланда закрыли для туристов

«Представьте, будто кто-то работал десятки лет без остановки. Утомленный, уставший — это пляж, чья красота исчезла. Нужен таймаут», — объяснил ученый-биолог, член Национального совета по экологическому развитию Тон Тамронгнавасавт.

В связи с этим было принято решение каждый год закрывать Майя-бэй на четыре месяца — вплоть до середины октября — для того, чтобы пляж мог восстановиться от туристов, а коралловый риф — от дайверов.

После открытия пляжа попасть на него станет сложнее. На Майя-бэй установят ежедневный лимит для туристов — не больше 2000 человек. Кроме того, лодкам запретят причаливать у самого пляжа.

«Я слежу и работаю в Майя-бэй на протяжении 30 лет. Я видел рай здесь, и я вижу, что от него ничего не осталось. Это мечта морского биолога — вернуть этот рай Таиланду», — добавил ученый.

Напомним, только в 2017 году Таиланд посетили около 35 миллионов туристов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM