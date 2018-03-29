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Самый популярный пляж Таиланда закрыли для туристов
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Самый популярный пляж Таиланда закрыли для туристов 

Мир24 40 минут назад
Самый знаменитый пляж Таиланда — Майя-бэй — закрыли для туристов на четыре месяца. Теперь его можно будет увидеть только в фильме «Пляж» с Леонардо Ди Каприо или на просторах интернета, передает The Telegraph.
«Представьте, будто кто-то работал десятки лет без остановки. Утомленный, уставший — это пляж, чья красота исчезла. Нужен таймаут», — объяснил ученый-биолог, член Национального совета по экологическому развитию Тон Тамронгнавасавт.
В связи с этим было принято решение каждый год закрывать Майя-бэй на четыре месяца — вплоть до середины октября — для того, чтобы пляж мог восстановиться от туристов, а коралловый риф — от дайверов.
После открытия пляжа попасть на него станет сложнее. На Майя-бэй установят ежедневный лимит для туристов — не больше 2000 человек. Кроме того, лодкам запретят причаливать у самого пляжа.
«Я слежу и работаю в Майя-бэй на протяжении 30 лет. Я видел рай здесь, и я вижу, что от него ничего не осталось. Это мечта морского биолога — вернуть этот рай Таиланду», — добавил ученый.
Напомним, только в 2017 году Таиланд посетили около 35 миллионов туристов.
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