В Ростове пройдет Международный фестиваль туризма 

Завтра и послезавтра, 30 и 31 марта, на площадке «ДонЭкспоцентра» в Ростове-на-Дону состоится XXI Международный фестиваль туризма «Мир без границ». На нем будет представлен туристический потенциал южных регионов России.
В ходе фестиваля состоится расширенное заседание межведомственного координационного совета по туризму донского региона. В частности, на нем обсудят стратегию туристической привлекательности и туристский бренд Ростовской области. Также ожидается проведение деловых мероприятий II Международного туристического конгресса «Россия вдохновляет» с участием российских экспертов в области маркетинга и туризма.
Всех гостей ждут розыгрыши, конкурсы и интерактив. Вход на мероприятие свободный.