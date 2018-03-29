«Большой Урал» раскроет турпотенциал Азербайджана

От пляжного отдыха до делового туризма.

Представители туристического сообщества Республики приготовили уникальные предложения. Путешественников приглашают в туры по Баку , Абшеронскому полуострову, городам Великого Шелкового Пути, а также самым далеким и колоритным уголкам страны. Жителям Свердловской области представят возможности пляжного отдыха, активного, событийного и делового туризма.

Для правительства Азербайджана развитие туризма, в частности пляжного сегмента, является приоритетным направлением на ближайшие несколько лет Сотрудничество Среднего Урала с Азербайджаном в гуманитарной сфере развивается и по другим направлениям. У ряда уральских вузов заключены соглашения с бакинскими университетами, в Екатеринбурге учится несколько десятков студентов из Республики. На базе УрФУ функционирует Центр азербайджановедения, а молодые музыканты из этой страны стажировались в Летней оркестровой академии при Свердловской филармонии.

Существенный импульс партнерские контакты Свердловской области и Азербайджана получили по итогам поездки губернатора Евгения Куйвашева в Баку в 2014 году. Тогда делегация региона была принята президентом Ильхамом Алиевым , состоялись многочисленные переговоры и встречи. Товарооборот региона с Азербайджаном по итогам 2017 года вырос на 16% и составил 52 миллиона долларов. Это преимущественно уральский экспорт в республику.