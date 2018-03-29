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«Большой Урал» раскроет турпотенциал Азербайджана
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«Большой Урал» раскроет турпотенциал Азербайджана 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
От пляжного отдыха до делового туризма.
20-21 апреля 2018 года в Екатеринбурге пройдет международный туристический форум «Большой Урал». Его официальным партнером станет Азербайджан, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Представители туристического сообщества Республики приготовили уникальные предложения. Путешественников приглашают в туры по Баку, Абшеронскому полуострову, городам Великого Шелкового Пути, а также самым далеким и колоритным уголкам страны. Жителям Свердловской области представят возможности пляжного отдыха, активного, событийного и делового туризма.
Для правительства Азербайджана развитие туризма, в частности пляжного сегмента, является приоритетным направлением на ближайшие несколько лет  Сотрудничество Среднего Урала с Азербайджаном в гуманитарной сфере развивается и по другим направлениям. У ряда уральских вузов заключены соглашения с бакинскими университетами, в Екатеринбурге учится несколько десятков студентов из Республики. На базе УрФУ функционирует Центр азербайджановедения, а молодые музыканты из этой страны стажировались в Летней оркестровой академии при Свердловской филармонии.
Существенный импульс партнерские контакты Свердловской области и Азербайджана получили по итогам поездки губернатора Евгения Куйвашева в Баку в 2014 году. Тогда делегация региона была принята президентом Ильхамом Алиевым, состоялись многочисленные переговоры и встречи. Товарооборот региона с Азербайджаном по итогам 2017 года вырос на 16% и составил 52 миллиона долларов. Это преимущественно уральский экспорт в республику.
Стоит отметить, что ежегодно форум «Большой Урал» поддерживают партнеры из стран ближнего зарубежья: в прошлом году это была Республика Беларусь, в позапрошлом — Казахстан. «Для туристического бизнеса Свердловской области и соседних регионов это создание и укрепление взаимовыгодных контактов в туристической сфере», — отмечает директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.
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