Сенатор предложил переписать закон о туризме в России

По его словам, первоначально необходимо внести изменения в стратегию развития внутреннего и въездного туризма в России.

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