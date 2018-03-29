Сенатор предложил переписать закон о туризме в России 

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин предложил переписать федеральный закон «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации». Соответствующее предложение парламентарий озвучил в ходе круглого стола на тему «Въездной медицинский туризм: проблемы и пути решения».
«У нас есть закон о туризме. Он был в основном написан как закон о выездном туризме, защита прав наших туристов, выезжающих за границу. А на сегодняшний день у нас даже понятийного аппарата многим направлениям нет. «Туристический кластер» нигде не определен в законодательстве, например, хотя это основа нашей федеральной целевой программы (федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 гг.)» — прим. Агентства «Москва»). Поэтому конечно закон надо обязательно переписывать», — сказал И. Фомин.
По его словам, первоначально необходимо внести изменения в стратегию развития внутреннего и въездного туризма в России.