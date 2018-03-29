Власти Карелии выделили почти 4 млн рублей на субсидирование авиарейсов в Архангельск

ПЕТРОЗАВОДСК , 29 марта. / ТАСС /. Власти Карелии выделили 3,9 млн рублей на субсидирование авиарейса между Петрозаводском и Архангельском в летний период. Сейчас идет выбор авиакомпании, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Дмитрий Кондрашин.

"В целях организации межрегиональных перевозок объявлен отбора претендентов на выполнение авиарейса по маршруту «Петрозаводск — Котлас — Архангельск — Котлас — Петрозаводск». Часть затрат перевозчику будет субсидироваться из бюджета Карелии. Общая сумма субсидии за 24 оборотных рейса составит 3,9 млн рублей", — сказал Дмитрий Кондрашин.

По его словам, ранее карельские власти и министерство транспорта Архангельской области провели переговоры и определили потребность в этом направлении. Часть затрат также будет компенсировать Архангельская область. Кроме этого, на федеральном уровне ведут работу по включению рейса в перечень субсидируемых маршрутов.

"Рейсы планируется выполнять на самолете с 12 июня по 31 августа, так как летний период самый востребованный у туристов. Кроме этого, жителей двух регионов соединяют родственные связи. Мы хотим «обкатать» этот рейс в летние месяцы с большой перспективой, что в дальнейшем он станет круглогодичным", — пояснил Дмитрий Кондрашин.

По данным ведомства, заявки от авиакомпаний принимаются до 3 апреля, итоги отбора подведут 6 апреля.