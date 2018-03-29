Месси приобрел отель на Ибице

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрел отель на Ибице (Балеарские острова), сообщает The Sun.

Здание в стиле ар-деко было открыто в 1959 году и полностью перестроено в 2014 году. Отель расположен на второй береговой линии одного из самых популярных пляжей острова. Стоимость одной ночи в отеле варьируется от 226 до 525 фунтов стерлингов (224-528 евро). В отеле 52 номера, роскошный бассейн и бар на крыше, гостям предоставляется ряд VIP-услуг.

Напомним, что летом прошлого года аргентинец за 26 миллионов фунтов стерлингов купил четырехзвездочный отель в Сиджесе (провинция Барселона).