Ещё
Япония меняет правила выдачи виз российским туристам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония меняет правила выдачи виз российским туристам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: TourDom
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. С 1 июня 2018 года отменяется система выдачи виз, при которой гарантом выступает японская турфирма, сообщает консульство Японии в Хабаровске.
С начала лета заявления на получение туристических виз будут приниматься только по схеме «поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта». Такая схема была введена 1 января 2017 года для упрощения визового режима.
"Вместе с тем продолжается применение и прежней системы, при которой гарантом выступает японская турфирма, что приводит к запутанности в административных процедурах", — поясняют в консульстве. Поэтому от гарантий турфирм решено было отказаться.
О новом порядке работы с оформлением въездных документов уже проинформированы российские туроператоры, уточняет туристический портал «Турдом».
По словам участников рынка, для них отмена прежней визовой схемы никаких сложностей не сулит, большинство перестало ею пользоваться, как только появилась альтернатива. Оформление через японского гаранта требует дополнительных расходов и времени, туристам проще взять справку из банка о состоянии счета.
"Турдом" приводит официальную статистику: в 2017 году Японию посетило более 77 тысяч туристов из РФ, что на 40% больше, чем в позапрошлом.
РИА Новости: последние новости
"Только потом не нойте": как спастись от экзотических болезней в тропиках Кондратьев: транспортная инфраструктура крайне важна для развития курортов Туристов в горах Норвегии эвакуируют из-за вспышки норовируса
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары244
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово216
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»58
Юлия Скрипаль пошла на поправку209
Украина дала ответ по выдаче пранкера418
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение