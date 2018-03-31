Курорт «Архыз» закрывает горнолыжный сезон

ЧЕРКЕССК , 31 марта. / ТАСС /. Праздник закрытия горнолыжного сезона 2017-2018 годов На всесезонном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии (КЧР) собрал в субботу на высоте 2,24 тыс. метров более 150 туристов. Гости торопятся напоследок накататься, чтобы хватило до следующего года, а в перерывах между спусками слушают саксофон, едят пловом и суп шурпу, рассказал ТАСС представитель АО Курорты Северного Кавказа (КСК) Игорь Школа.

"Сегодня в празднике официального закрытия горнолыжного сезона участвует примерно 150 туристов, но на самом деле людей гораздо больше — многие настолько торопятся спуститься по трассам на лыжах в оставшееся до закрытия сезона время, что не тратят это время на суп шурпу и концертную программу", — сказал Школа.

Он отметил, что в субботу на «Архызе» отличная погода — солнечно, температура плюс 4 градуса, «отсюда прекрасно виден Главный Кавказский хребет, на фоне которого фотографируется практически каждый участник праздника официального закрытия горнолыжного сезона».

"Мы уже со своей компанией и прокатились несколько раз по трассам, и сфотографировались на фоне гор. На празднике отведали шурпу, плов, сейчас вот пьем глинтвейн и с удовольствием слушаем в исполнении саксофониста знаменитое танго «Брызги шампанского», джазовые композиции. Тепло, солнечно, настроение отличное, обязательно приеду в «Архыз», если получится, и в следующем сезоне", — поделилась с ТАСС своими впечатлениями Татьяна Ивина, приехавшая на курорт из Ставрополя

Новые трассы и канатные дороги

После закрытия сезона на «Архызе» продолжится строительство новых трасс и канатных дорог, сообщили в пресс-службе АО Курорты Северного Кавказа (КСК). «Хотя строительство не прекращалось и зимой, оно активно продолжится на северном склоне, к следующей зиме запустим — это будет еще 11 км трасс и три секции канатной дороги. То есть к следующему сезону общая протяженность горнолыжных трасс увеличится почти вдвое — с 14,8 до почти 26 км», — рассказала ТАСС представитель КСК Екатерина Жигало.

Она добавила, что пропускная способность канатных дорог на «Архызе» сейчас 6600 человек в час, к следующему сезону с вводом новых «канаток» пропускная способность увеличится на 35% и составит 9100 человек в час. «Кроме того, сейчас канатная дорога поднимает горнолыжников до отметки 2 тыс. 240 метров, а новая дорога в следующем сезоне позволит поднимать туристов на высоту 2 тысячи 505 метров», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в воскресенье, 1 апреля, для гостей курорта еще будут открыты трассы и канатные дороги в туристической деревне Романтик, а уже со 2 апреля «Архыз» начнет подготовку к летнему сезону отдыха.

Курорт «Архыз» начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях — Романтик и Лунная Поляна — сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. Благодаря наличию системы искусственного оснежения склонов на всех трассах курорта обеспечивается высокое качество снежного покрытия. На двух трассах — «Джульетта» и «Купидон» — работает система освещения склонов, это позволяет открывать их для гостей в вечернее время.